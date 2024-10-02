NOTRUF
Folge vom 02.10.2024: Kummer mit dem Kind
23 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12
Auch wenn das Kind erwachsen ist, macht man sich als Eltern Sorgen. Ganz besonders, wenn der Sohn Post von der Polizei bekommt. Dieser unheilvoller Brief ist nur der Anfang eines furchtbaren Tages, an den sich auch Retter Christian Strzoda noch lange erinnert. - Jo Bungarz eilt einer Seniorin zu Hilfe, die allein in ihrer Wohnung ist.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
