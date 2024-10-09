NOTRUF
Folge vom 09.10.2024: (D)arm dran
23 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12
Dramatischer Einsatz für Rettungssanitäter Jo Bungarz: Eine junge Frau mit Unterleibsschmerzen schwebt plötzlich in akuter Lebensgefahr, nachdem sich ihr Zustand eigentlich schlagartig verbesserte ... Atemberaubender Einsatz für Notfallsanitäter Max Bay: Ein heimlich rauchender COPD-Patient leidet an massiver Atemnot und bekommt eine Panikattacke. Die Retter müssen es schaffen, den Mann zu beruhigen, um ihm die lebensrettenden Medikamente verabreichen zu können.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
