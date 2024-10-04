NOTRUF
Folge vom 04.10.2024: Eins mit der Natur
23 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12
Robin Esser liebt die Einsamkeit im Wald - bis er stürzt und sich schwer verletzt. Die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt haben alle Mühe den verletzten Wanderer zu finden. Und als sie dann endlich am Einsatzort eintreffen, stellen sie fest, dass der Rückweg noch sehr viel schwieriger wird, als sie angenommen haben.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1