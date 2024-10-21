Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 21.10.2024
23 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12

In einem spannenden Wettlauf gegen die Zeit rettet die Notfallsanitäterin Anika Hammer ein kleines Mädchen, das infolge einer Mandel-Operation durch eine plötzliche Nachblutung in Lebensgefahr gerät. - Ihre Intimpiercings werden einem Ehepaar zum Verhängnis und stellen die Notfallsanitäter vor eine pikante Herausforderung der besonderen Art.

