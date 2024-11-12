NOTRUF
Folge vom 12.11.2024: Ein sonderbarer Patient
23 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Ein kleiner Junge wählt den Notruf. Als die Retter bei ihm ankommen, öffnet er die Türe jedoch nicht, denn er darf keine Fremden reinlassen. Bei diesem Einsatz ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. - Ein 69-jähriger Mann nimmt sich eine Verordnung seines Arztes nicht zu Herzen und bringt sich dadurch in Lebensgefahr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1