NOTRUF
Folge vom 07.11.2024: Einfach nur weg
23 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Eine junge Frau zieht die Rettungssanitäter ins Vertrauen, als sie wegen eines Kreislaufzusammenbruchs behandelt wird. Denn ihr Feind ist nicht ihr Körper, sondern ihr Partner, der sie misshandelt. Geling es Notfallsanitäterin Anika Hammer, der verzweifelten Frau zu helfen? - Die 70-Jährige Hilde verletzt sich, als sie mit ihren Freundinnen einen Ausflug ins Hessische macht. Kann Rettungssanitäter Til Reuter die Ferien der alten Damen mit seinem Einsatz retten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1