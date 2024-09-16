Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Folge vom 16.09.2024
Bei einem Einsatz am Bahnhof stehen Franziska Wege und ihr Kollege vor einer großen Herausforderung. Eine Unstimmigkeit bei der Untersuchung des Patienten stellt die Retter vor ein schier unlösbares Rätsel. - Barkeeper Patrick ist nicht begeistert, als seine Freundin Jana wegen einer Schnittverletzung die Rettungskräfte alarmiert. Doch als Philipp Stehling und Thomas Schmidt eintreffen, wird ihnen schnell klar, dass Patricks Machogehabe möglicherweise sein Leben gefährdet.

