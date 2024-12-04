NOTRUF
Folge vom 04.12.2024: Das Herz macht Terz
23 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Angst vor einem Herzinfarkt haben viele Menschen - doch wenn die Männer in der Familie alle schon sehr jung wegen Herzproblemen gestorben sind, ist die Sorge vor einem ähnlichen Schicksal naheliegend. - Paketzusteller treffen jeden Tag viele Menschen. Manchmal retten sie auch Leben, weil sie eine verunfallte Person finden. Genau das hat der Paketzusteller in diesem Fall getan und damit Rettungssanitäterin Franziska Bender einen spannenden Einsatz verschafft.
