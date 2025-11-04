NOTRUF
Folge vom 04.11.2025: Der flache Bizeps
23 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Nachdem sich der 16-jährige Finn bei einer Mutprobe schwer verletzt, stehen die Retter um Notfallsanitäter Till Kraekel zunächst vor einem Rätsel: Der junge Mann behauptet schockiert, dass sein Bizeps abgerissen ist. Doch als die Retter ihn genauer untersuchen, stellen sie ein ganz anderes, nicht weniger lebensbedrohliches Problem fest.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1