Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Eskalierende Hyperventilation

SAT.1Folge vom 10.12.2025
Eskalierende Hyperventilation

Eskalierende HyperventilationJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 10.12.2025: Eskalierende Hyperventilation

23 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Auf dem Heimweg vom Volksfest ringt die 16-jährige Luisa plötzlich nach Luft. Ihre Freundinnen tun das einzig Richtige: Sie rufen die 112. Doch was für Rettungssanitäter Leon Dobsza zunächst, wie eine einfache Hyperventilation aussieht, entpuppt sich als etwas viel Gefährlicheres.

Alle verfügbaren Folgen