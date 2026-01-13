Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Aufgespießt beim Autounfall

SAT.1Folge vom 13.01.2026
Aufgespießt beim Autounfall

Aufgespießt beim AutounfallJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 13.01.2026: Aufgespießt beim Autounfall

23 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Auf einer Landstraße kommt es zu einem furchtbaren Unfall, nach welchem ein Auto-Beifahrer von einer Metallgerüststange aufgespießt im Auto festhängt. Jede noch so leichte Bewegung an der Stange kann den bereits lebensgefährlich verletzten Patienten umbringen. Die Einsatzkräfte vom Rettungsdienst, der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk stehen vor einer gewaltigen Herausforderung.

