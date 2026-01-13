NOTRUF
Folge vom 13.01.2026: Aufgespießt beim Autounfall
23 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Auf einer Landstraße kommt es zu einem furchtbaren Unfall, nach welchem ein Auto-Beifahrer von einer Metallgerüststange aufgespießt im Auto festhängt. Jede noch so leichte Bewegung an der Stange kann den bereits lebensgefährlich verletzten Patienten umbringen. Die Einsatzkräfte vom Rettungsdienst, der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk stehen vor einer gewaltigen Herausforderung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1