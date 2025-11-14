Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Erstickungsgefahr nach Küchenunfall mit heißem Öl

SAT.1Folge vom 14.11.2025
Erstickungsgefahr nach Küchenunfall mit heißem Öl

Erstickungsgefahr nach Küchenunfall mit heißem ÖlJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 14.11.2025: Erstickungsgefahr nach Küchenunfall mit heißem Öl

23 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Philipp Stehling und Thomas Schmidt werden zu einem Verbrennungsunfall gerufen. Als sie die schwerverletzte Patientin gerade stabilisiert haben, sind sie plötzlich mit einer weiteren Patientin konfrontiert.

Alle verfügbaren Folgen