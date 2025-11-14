Erstickungsgefahr nach Küchenunfall mit heißem ÖlJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 14.11.2025: Erstickungsgefahr nach Küchenunfall mit heißem Öl
23 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Philipp Stehling und Thomas Schmidt werden zu einem Verbrennungsunfall gerufen. Als sie die schwerverletzte Patientin gerade stabilisiert haben, sind sie plötzlich mit einer weiteren Patientin konfrontiert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1