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NOTRUF

Erst umgefahren, dann weggefahren

SAT.1Folge vom 26.03.2026
Erst umgefahren, dann weggefahren

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NOTRUF

Folge vom 26.03.2026: Erst umgefahren, dann weggefahren

23 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Der demente Johann Schulte liegt schwer verletzt am Straßenrand. Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter entdeckt den blutüberströmten Rentner und alarmiert den Notruf. Kann Notfallsanitäter Artur Andrzejczuk das Leben des alten Mannes retten?

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