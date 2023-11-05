Pfandschein verloren: bekommt dieser Mann sein Eigentum wieder?Jetzt kostenlos streamen
Nur Bares ist Wahres - Die Welt der Pfandleiher
Folge 1: Pfandschein verloren: bekommt dieser Mann sein Eigentum wieder?
89 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 12
Eine Frau muss ein Geschenk von ihrer Schwester in "Käfers Leihhaus" verpfänden, um in München über die Runden zu kommen. Reicht das Geld aus? Auf der Reeperbahn im "Leihhaus Grüne" steckt ein Mann in der Klemme, denn er hat den Pfandschein verloren. Wird er dennoch sein wertvolles Pfand wiederbekommen? Und in Neustadt an der Weinstraße im "Leihhaus Goldgrube" versucht ein Handwerker sein Glück. Kann man ihm hier aus dem finanziellen Engpass helfen?
