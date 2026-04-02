TNA World Champion Mike Santana und OTM mischen DarkState aufJetzt kostenlos streamen
NXT
Folge vom 02.04.2026: TNA World Champion Mike Santana und OTM mischen DarkState auf
82 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 16
ProSieben MAXX präsentiert die WWE Superstars von morgen bei "NXT". Woche für Woche treffen hier junge Talente aufeinander und beweisen sich im Ring.
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Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 5, Season 7-8: ProSieben MAXX & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Joshua Tottenham & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Christopher Chambers & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Melissa Martinez & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Joshy Bilenko & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Joshua Clutter & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Jamie Nelson & © Season 5: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Mary