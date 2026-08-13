Das schockierende Contender's Match zwischen Grayson Waller und Cruz MontanaJetzt kostenlos streamen
NXT
Folge vom 13.08.2026: Das schockierende Contender's Match zwischen Grayson Waller und Cruz Montana
80 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16
ProSieben MAXX präsentiert die WWE Superstars von morgen bei "NXT". Woche für Woche treffen hier junge Talente aufeinander und beweisen sich im Ring.
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Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 5-8: ProSieben MAXX