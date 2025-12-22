Zum Inhalt springenBarrierefrei
Odd Taxi

Crunchy RollStaffel 1Folge 10
Folge 10: Für uns gibt es kein Morgen

23 Min.Ab 16

Odokawa führt ein unscheinbares Leben als Taxifahrer und hat weder Familie noch viele Freunde. Zwischen Fahrgästen wie dem ehrgeizigen Studenten Kabasawa, der geheimnisvollen Krankenschwester Shirakawa und dem Comedyduo Homosapiens scheint sein Alltag belanglos - bis die Gespräche in seinem Taxi eine unerwartete Wendung nehmen und Odokawa mitten in das Rätsel um ein verschwundenes Mädchen gerät.

