Österreichs schockierendste Verbrechen: Missbrauch im Kinderheim

ATVStaffel 1Folge 13vom 11.10.2012
Folge 13: Österreichs schockierendste Verbrechen: Missbrauch im Kinderheim

48 Min.Folge vom 11.10.2012Ab 12

Missbrauch im Kinderheim in "Österreichs schockierendste Verbrechen". Wir trafen einige Opfer und diese sagen: Massenvergewaltigungen und nennen PULS 4 auch Namen. Eines fällt aber komisch auf: Die Justiz ermittelt nicht mit der Begründung "Alle Fälle wären verjährt". Wann werden die Opfer entschädigt und warum wird nicht gegen die Erzieherinnen ermittelt? Es scheint als wolle man alles unter den Teppich kehren und Schweigen über all das was den Mädchen angetan wurde.

