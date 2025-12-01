Auf in die Zukunft! - Die neue Insel Egghead!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 23.12.2025: Auf in die Zukunft! - Die neue Insel Egghead!
24 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Die Strohhüte geraten auf hoher See in Not: Ruffy und Chopper stürzen gemeinsam mit einem mysteriösen Mädchen ins Meer. Jinbei will ihnen noch helfen, doch er wird von einem unbekannten Wesen angegriffen. Währenddessen gerät die Sunny unter Beschuss und die gesamte Besatzung landet in den kalten Fluten ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS