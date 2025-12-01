Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Auf in die Zukunft! - Die neue Insel Egghead!

ProSieben MAXXFolge vom 23.12.2025
Auf in die Zukunft! - Die neue Insel Egghead!

Auf in die Zukunft! - Die neue Insel Egghead!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 23.12.2025: Auf in die Zukunft! - Die neue Insel Egghead!

24 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Die Strohhüte geraten auf hoher See in Not: Ruffy und Chopper stürzen gemeinsam mit einem mysteriösen Mädchen ins Meer. Jinbei will ihnen noch helfen, doch er wird von einem unbekannten Wesen angegriffen. Währenddessen gerät die Sunny unter Beschuss und die gesamte Besatzung landet in den kalten Fluten ...

Alle verfügbaren Folgen