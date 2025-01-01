One Tree Hill
Folge 22: Die Filmpremiere
41 Min.Ab 12
Für Julian schlägt die Stunde der Wahrheit: Sein Film feiert Premiere auf dem Filmfest in Utah. Seine ganze Clique begleitet ihn und selbst die depressive Haley will sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Der Ausflug hält so manche Überraschung und vor allem richtig viel Spaß bereit.
One Tree Hill
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen