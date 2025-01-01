One Tree Hill
Folge 5: Trügerisches Herz
41 Min.Ab 12
Als Renee sie anzeigt, wird Haley festgenommen und landet im Gefängnis. Außerdem kommen sich Clay und Quinn immer näher, was Nathan absolut nicht gefällt. Und Julian und Alex beginnen nach einem misslungenen Start an ihrem Filmskript zu arbeiten.
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
