One Tree Hill
Folge 10: Jeder hat seine Sucht
41 Min.Ab 12
Nathan feuert Clay, nachdem er seinen Platz bei den Charlotte Bobcats verloren hat. Doch das führt zu einem größeren Familienstreit und Quinn zieht in ein Hotel. Außerdem erzählt Brooke Julian von ihrer Angst, sie könnte niemals schwanger werden.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen