Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Manche Straßen führen nirgendwohin

WarnerStaffel 7Folge 12
Manche Straßen führen nirgendwohin

Manche Straßen führen nirgendwohinJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 12: Manche Straßen führen nirgendwohin

41 Min.Ab 12

Haley und Nathan bereiten sich darauf vor Tree Hill zu verlassen, um nach Barcelona zu ziehen. Alex versuchter Suizid schockt alle zutiefst, doch Julian, der sie gefunden hatte, kann ihr gute Neuigkeiten mitteilen, denn der Filme wurde finanziert.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen