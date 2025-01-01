One Tree Hill
Folge 20: Verdrehte Verhältnisse
40 Min.Ab 6
Nathan und Haley müssen versuchen mit dem Tod ihrer Mutter umzugehen; Nathan kümmert sich rührend. Und Julian freut sich über Brookes Entschuldigungen und ihre Begierde in ihrem `privaten Spa'. Und Alex erwischt Josh bei einem überraschenden Kuss.
