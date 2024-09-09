Originalos?
Folge 3: Originalos? – Part 3
21 Min.Folge vom 09.09.2024
ORIGINALOS? Eine äusserst witzige Steinzeit-Animationskomödie für die ganze Familie. Jede Episode beginnt mit der Erfindung eines bestimmten Gegenstands oder einer bestimmten Idee, die wir in unserem täglichen Leben verwenden. Zum Zeitpunkt seiner Erfindung muss es ein Meilenstein auf dem holprigen Weg der Entwicklung gewesen sein. Wie die Erfindung des Fussballs, des Feuers, des Rades, der Fitness, der Liebe, der Toilettenspülung und vielem mehr.
Weitere Folgen in Staffel 1
Originalos?
Copyrights:© 2010–2024 Tiny Film (Denmark) All rights reserved