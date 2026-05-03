Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 03.05.2026: Zurück im Sattel
44 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 6
Lee Hobden und Roger Williams suchen auf einer Abraumhalde in Down Under nach Edelsteinen, die andere Opalschürfer übersehen haben. In der vergangenen Saison konnten die Männer mit dieser Strategie erste Erfolge erzielen. Aber dann machten ihnen Wasserknappheit, defekte Maschinen und schmerzhafte Verletzungen einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr geht das Duo besser vorbereitet ans Werk. Und Angel Dempsey und Issy Glen versuchen, die Zähne des Aufreißers ihrer Planierraupe auszutauschen. Theoretisch lässt sich das mit wenigen Handgriffen erledigen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.