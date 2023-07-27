Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paddingtons Abenteuer

Paddington feiert Mrs. Birds Tag / Paddington der Tischtennis Champion!

NickelodeonStaffel 2Folge 4vom 27.07.2023
Paddington feiert Mrs. Birds Tag / Paddington der Tischtennis Champion!

Paddington feiert Mrs. Birds Tag / Paddington der Tischtennis Champion!Jetzt kostenlos streamen

Paddingtons Abenteuer

Folge 4: Paddington feiert Mrs. Birds Tag / Paddington der Tischtennis Champion!

21 Min.Folge vom 27.07.2023

Mrs. Birds Tag steht an und Paddington will ihr einen Kuchen backen. Doch das Marmeladenglas dafür kriegt keiner auf. // Paddington und Mateo versuchen die Tischtennisspieler zu schlagen, die den Tisch für sich beanspruchen, damit alle spielen können.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Paddingtons Abenteuer
Nickelodeon
Paddingtons Abenteuer

Paddingtons Abenteuer

Alle 2 Staffeln und Folgen