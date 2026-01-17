Paranormal Roadtrip
Folge vom 17.01.2026: Edinburgh Manor
44 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Vor sechs Jahren erkundeten Dakota und Alex die ehemalige Anstalt “Edinburgh Manor” bereits, mussten das Experiment aber abbrechen. Einst schnitten sich die Bewohner hier gegenseitig die Kehle durch, um ihrem Elend zu entkommen. Nun kehren die beiden Experten mit dem gesamten Team und jahrelanger Erfahrung zurück. Doch reicht das, um insbesondere dem legendären Poltergeist "Joker" entgegenzutreten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.