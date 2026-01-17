Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
Folge vom 17.01.2026

Vor sechs Jahren erkundeten Dakota und Alex die ehemalige Anstalt “Edinburgh Manor” bereits, mussten das Experiment aber abbrechen. Einst schnitten sich die Bewohner hier gegenseitig die Kehle durch, um ihrem Elend zu entkommen. Nun kehren die beiden Experten mit dem gesamten Team und jahrelanger Erfahrung zurück. Doch reicht das, um insbesondere dem legendären Poltergeist "Joker" entgegenzutreten?

