Paranormal SOS
Folge vom 18.06.2021: Geistersuche im Cottage
43 Min.Folge vom 18.06.2021Ab 12
Medium Chris Fleming, Psychologin Jayne Harris und Technikfreak Barri Ghai gehen mit High Tech auf die Jagd nach dem Übersinnlichen. Sie kommunizieren mit Geistern und geben alles, um sie zu vertreiben. Diesmal ist das Trio in der mittelalterlichen Ortschaft Buntingford, wo sie paranormale Aktivitäten in einem denkmalgeschützten Cottage untersuchen sollen. Seit die neuen Besitzer:innen dort eingezogen sind, haben sie verstörende Erfahrungen gemacht: Schatten, die an den Wänden entlang ziehen, tierartige Wesen, die ihnen um die Beine streichen, und, das Schlimmste – die Geister von zwei kleinen Mädchen, die regelmäßig erscheinen.
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Genre:Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Warner Bros. Discovery, Inc.