Patience
Folge 2: Der Gott Chango
47 Min.Ab 12
Die sensible Archivarin Patience gerät ins Visier der Ermittler, als ihre Verbindung zu Clark und ihr Interesse an Dr. Chopras Fall auffliegen. Doch bald wird deutlich, dass ihre Nachforschungen einem tiefen Bedürfnis nach Wahrheit entspringen. Bea erkennt ihr Gespür für Zusammenhänge - und dass Patience' Wissen für die Lösung des komplexen Falls unverzichtbar ist. So wird aus der Verdächtigen eine Verbündete.
Patience
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH