Patience
Folge 6: Unter Verschluss
48 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
In einem Bus stirbt ein Mann unter mysteriösen Umständen, während ein weiterer Fahrgast flüchtet. Bea ermittelt und stößt auf einen möglichen Milzbrandfall, ausgelöst durch Kontamination, die sich unbemerkt auf andere ausbreiten kann. Als Bea selbst in Gefahr gerät, entdeckt Patience die Infektionsquelle und enthüllt schließlich die Spur zu einem Undercover-Ermittler ...
Alle Staffeln im Überblick
Patience
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Beta Film GmbH
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