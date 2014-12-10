Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Blond, sexy - vögelt gut?

sixxStaffel 3Folge 5vom 10.12.2014
28 Min.Folge vom 10.12.2014Ab 16

Klischees sind wohl so alt wie die Menschheit selbst und es heißt, ein Fünkchen Wahrheit müsse da schon drinstecken. Die Berlinerin Joanna verkörpert ein Klischee - das der hübschen Blondine mit exzellenten Fähigkeiten im Bett. Im Gespräch mit Paula stellt sich jedoch heraus, dass hinter dem Vamp eine eher konservative und bedachte Person steckt. Joanna offenbart ihr wahres Ich und sorgt damit für einige Überraschungen.

