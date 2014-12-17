Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Sex Jahr 2014: Der Jahresrückblick mit Paula Lambert

sixxStaffel 3Folge 6vom 17.12.2014
Sex Jahr 2014: Der Jahresrückblick mit Paula Lambert

Folge 6: Sex Jahr 2014: Der Jahresrückblick mit Paula Lambert

49 Min.Folge vom 17.12.2014Ab 16

Paula blickt zurück auf ein sexy 2014, in dem sie mit ihren Gästen über intime Geheimnisse, sexuelle Vorlieben und Tabus diskutiert hat. Abgefahrene Locations, freche Kommentare von rüstigen Rentnerinnen und ehrliche Meinungen von der Straße - in einem Jahr kommt viel zusammen. Die Highlights gibt's nur auf sixx bei "Paula kommt - Das Sex-Jahr 2014".

