Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

First Love - First Sex - Und wir vögeln immer noch wie wild!

sixxStaffel 4Folge 8
First Love - First Sex - Und wir vögeln immer noch wie wild!

Folge 8: First Love - First Sex - Und wir vögeln immer noch wie wild!

30 Min.Ab 16

Die erste Liebe ist etwas ganz Besonders, hält aber in den seltensten Fällen so lange wie bei Vico (26) und Nina (21). Die beiden sind seit sieben Jahren zusammen und haben noch immer wilden und leidenschaftlichen Sex. Langeweile im Bett ist ihnen ein Fremdwort, sie probieren Outdoor-Sex, Fesselspiele und SM-Clubbesuche. Ist die Abwechslung im Sexleben das Geheimnis ihrer langen und gesunden Beziehung?

