sixxStaffel 6Folge 6vom 09.11.2016
Heute erzählt die transsexuelle Lena (35) ihre berührende Lebensgeschichte. Als sie noch Dominik hieß, war sie vermeintlich in der Gesellschaft angekommen: Familie, ein guter Job, Haus und Auto. Doch glücklich und befreit war Dominik nicht, denn er lebte im falschen Körper. Nach dem langen Weg der Geschlechtsangleichung und etlicher OPs fühlt sich Lena nun endlich angekommen.

sixx
