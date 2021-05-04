Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 5: Bye Bye Schmuddelporno
29 Min.Folge vom 04.05.2021Ab 16
Pornos sind von Klischees geprägt: perfekte Körper, keine Kondome und langes Durchhaltevermögen. Kira und Leon wollen den schmuddeligen Mainstream-Filmchen ein Ende setzen und haben deshalb ihren eigenen feministischen Porno gedreht. So wollen sie einen respektvollen Umgang mit Sexualität schaffen und vor allem junge Menschen aufklären.
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen