Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

sixxStaffel 9Folge 5vom 04.05.2021
29 Min.Folge vom 04.05.2021Ab 16

Pornos sind von Klischees geprägt: perfekte Körper, keine Kondome und langes Durchhaltevermögen. Kira und Leon wollen den schmuddeligen Mainstream-Filmchen ein Ende setzen und haben deshalb ihren eigenen feministischen Porno gedreht. So wollen sie einen respektvollen Umgang mit Sexualität schaffen und vor allem junge Menschen aufklären.

