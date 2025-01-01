Von der Edelhure zur FrauenliebeJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Von der Edelhure zur Frauenliebe
Die 43-jährige Trixie hat über 20 Jahre lang als Edelhure ihr Geld gemacht. Der Weg ins Rotlicht war ihre freiwillige Entscheidung. Mittlerweile hat die dreifache Mutter einen extremen Lebenswandel hinter sich: Sie liebt eine Frau und betreibt einen Bio-Laden. Mit Paula bequatscht sie die Anekdoten aus ihrem früheren Leben und erzählt, warum sie dem Milieu den Rücken gekehrt hat.
