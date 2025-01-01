Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Was ist Polyamorie?

sixxStaffel 6Folge 3
Was ist Polyamorie?

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 3: Was ist Polyamorie?

26 Min.Ab 12

Die 31-jährige Elisa führt parallel zwei Beziehungen mit zwei Männern - sie hat genug Liebe für beide. Im Talk mit Paula erklärt sie, wie dieses Beziehungsmodell funktionieren kann, welche Regeln es gibt und wie sich der Sex mit beiden Männern unterscheidet.

