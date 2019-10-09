Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Erfülltes Sexleben auch als junge Eltern - dank Sex-App!

sixxStaffel 9Folge 10vom 09.10.2019
Erfülltes Sexleben auch als junge Eltern - dank Sex-App!

Erfülltes Sexleben auch als junge Eltern - dank Sex-App!Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 10: Erfülltes Sexleben auch als junge Eltern - dank Sex-App!

29 Min.Folge vom 09.10.2019Ab 16

Ann-Sophie und Simon sind das beste Beispiel, dass auch frischgebackene Eltern ein erfülltes Sexleben haben können. Ihr Geheimtipp: Eine Sex-App bringt frischen Schwung ins Schlafzimmer. Hier tauschen die beiden Phantasien und Wünsche aus, die sie früher nie geäußert hätten. Denn auch wenn der Nachwuchs viel Zeit in Anspruch nimmt, soll ihr Liebesleben nicht zu kurz kommen. Deshalb verabredet sich das Paar oft zu erotischen Dates inklusive Rollenspiele und heißer Überraschungen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 15 Staffeln und Folgen