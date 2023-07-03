Paula und Ina präsentieren: Pornobusiness weltweit
Folge 4: Brasilien
Folge vom 03.07.2023
Ina Mikkolas nächster Halt ist Brasilien. Dem Land werden Lebensfreude und Erotik pur zugeschrieben. Doch stimmt das wirklich? Ina will wissen, wie das Sexleben der Brasilianer aussieht und was die Menschen anmacht. Außerdem erfährt die Moderatorin, welche Schattenseiten die brasilianische Pornoindustrie hat und wie sich das in der Gesellschaft widerspiegelt.
