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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Ringkampf

Kabel Eins DokuStaffel 15Folge 1vom 02.07.2025
Ringkampf

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 1: Ringkampf

21 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12

Werden die Händler ein Erinnerungsstück des ungeschlagenen Boxchampions Rocky Marciano ergattern? Anschließend nimmt Rick ein außergewöhnliches Sammlerstück unter die Lupe: ein batteriebetriebenes Auto, das im Dunkeln leuchtet.

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