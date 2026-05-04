Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Willkommen im Zirkus

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 9vom 04.05.2026
Willkommen im Zirkus

Willkommen im ZirkusJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 9: Willkommen im Zirkus

19 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. P.T. Barnum war ein bekannter Zirkuspionier und Politiker, dessen Leben sogar verfilmt wurde. Die Pawn Stars prüfen eine der ersten Auflagen seiner Biografie.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 4 Staffeln und Folgen