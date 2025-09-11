Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Briefe von Albert Einstein

Staffel 23Folge 20vom 11.09.2025
Folge 20: Die Briefe von Albert Einstein

39 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Chum staunen über einen Karton voller Briefe, die von Albert Einstein unterzeichnet wurden.

