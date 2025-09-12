Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Zeitreise

Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 23vom 12.09.2025
Zeitreise

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 23: Zeitreise

40 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Corey ein Auge auf einen alten Mustang geworfen hat, bricht Rick auf, um sich eine Sammlung von Transistorradios anzusehen.

