Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 24: Wilder Ritt
40 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Chum machen Halt in Kalifornien, wo eine riesige Disney-Sammlung auf sie wartet.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC