Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Wilder Ritt

Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 24vom 15.12.2025
Wilder Ritt

Wilder RittJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 24: Wilder Ritt

40 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Chum machen Halt in Kalifornien, wo eine riesige Disney-Sammlung auf sie wartet.

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 7 Staffeln und Folgen