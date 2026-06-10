Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Fingerabdrücke

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 19vom 10.06.2026
Fingerabdrücke

FingerabdrückeJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 19: Fingerabdrücke

20 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Die Pawn Stars schnallen sich an, als ein Lamborghini Murcielago von 2003 in den Laden rast. Rick untersucht anschließend ein echtes Unikat: Ein Set von Saddam Husseins Fingerabdrücken. Und später schauen sich Rick und Corey einen Tiffany-Walkman aus Sterlingsilber an, der ursprünglich einem Mitglied der Rockband "The Who" gehört hat.

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
ProSieben MAXX
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 8 Staffeln und Folgen