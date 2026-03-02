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PDC Europe

Sport1Staffel 2026Folge 3vom 14.03.2026
2. Runde, Göttingen

2. Runde, GöttingenJetzt kostenlos streamen

PDC Europe

Folge 3: 2. Runde, Göttingen

197 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12

Darts Live - PDC Europe bringt die European Darts Trophy 2026 nach Göttingen. Fans dürfen sich auf hochklassigen Dartsport, internationale Topspieler und mitreißende Atmosphäre freuen.

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