Staffel 2026Folge 3vom 14.03.2026
2. Runde, GöttingenJetzt kostenlos streamen
PDC Europe
Folge 3: 2. Runde, Göttingen
197 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12
Darts Live - PDC Europe bringt die European Darts Trophy 2026 nach Göttingen. Fans dürfen sich auf hochklassigen Dartsport, internationale Topspieler und mitreißende Atmosphäre freuen.
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