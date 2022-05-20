Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 20.05.2022: Hotel California
44 Min.Folge vom 20.05.2022Ab 12
Jack ist mit Geisterjägerin Heather Taddy im kalifornische Bakersfield, um das historische „Padre Hotel“ zu inspizieren. Das Gebäude wurde im Lauf der Zeit von etlichen schillernden und dunklen Gestalten besucht und diente unter anderem als Casino. Viele Tragödien, darunter Selbstmorde und Morde, haben sich hinter seinen Mauern zugetragen, so dass die paranormalen Aktivitäten kaum überraschen: Unter anderem spuken ein eleganter Gentleman und ein Geistermädchen in den oberen Etagen. Die aktuellen Besitzer:innen wollen dem „Padre“ wieder zu altem Glanz verhelfen und hoffen auf die Expertise der Ghosthunter.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.