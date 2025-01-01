Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Philip K. Dick's Electric Dreams

Der Pendler

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Der Pendler

Der PendlerJetzt ohne Werbung streamen

Philip K. Dick's Electric Dreams

Folge 1: Der Pendler

48 Min.Ab 12

Dem Bahnangestellte Ed Jacobson fällt auf, dass einige Zugpendler eine Stadt anfahren, die es nicht geben sollte. Er stellt Nachforschungen an und entdeckt eine Art Parallelwelt, das Kreise in sein Privatleben zieht. Er muss sich seiner schwierigen Beziehung mit seiner Frau stellen und die Probleme seines verstörten Sohnes ernst nehmen.

Alle Staffeln im Überblick

Philip K. Dick's Electric Dreams
ProSieben FUN
Philip K. Dick's Electric Dreams

Philip K. Dick's Electric Dreams

Alle 1 Staffeln und Folgen