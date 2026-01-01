Philip K. Dick's Electric Dreams
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Philip K. Dick's Electric Dreams
Der berühmte Sci-Fi-Autor Philip K. Dick liefert mit seinen Kurzgeschichten die Vorlage zur starbesetzten Serie: Jede Folge spielt in einer mehr oder weniger entfernten Zukunft. Neben fantastischen Welten, Reisen durch den Weltraum und Angriffen durch Aliens, steht der Mensch in all seinen Facetten im Vordergrund einer jeden Erzählung.
Genre:Anthologie, Science Fiction, Drama
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
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